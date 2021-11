Fremde boten Kind in Aschau Chips an: Polizei gibt Entwarnung

Aschau im Zillertal – Was wohl als nette Geste gemeint war, hat am Donnerstag in Aschau im Zillertal für Aufregung gesorgt: Eine Mutter schlug Alarm, nachdem ihre Tochter am Heimweg von der Schule von einem Paar aus einem Auto angesprochen worden war. Der Mann und die Frau boten dem Mädchen Chips an, worauf dieses wegrannte.