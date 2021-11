Tiroler Lamparter beim Weltcup-Auftakt in Ruka hinter Riiber Zweiter

Ruka - Doppel-Weltmeister Johannes Lamparter hat die Olympia-Saison der Nordischen Kombinierer am Freitag wie im Vorjahr mit Rang zwei in Ruka begonnen. Der Tiroler musste sich nach Platz vier im Sprung sowie einem 5-km-Langlauf dem Norweger Jarl-Magnus Riiber um 20,2 Sekunden geschlagen geben. Mit dem Salzburger Sprung-Zweiten Mario Seidl hinter dem Norweger Jens Luraas Oftebro (+22,2) als Viertem (+23,8) und Lukas Greiderer als Sechstem (+45,7) gab es ein starkes ÖSV-Abschneiden.

Für den 24-jährigen Weltcup-Titelverteidiger Riiber war es saisonübergreifend der sechste Weltcupsieg in Folge sowie insgesamt Nummer 37. Er hat damit seine Serie als Weltcup-Leader prolongiert, das Gelbe Trikot trägt er nun seit dem zweiten Weltcupbewerb 2018/19 bzw. seit mehr als drei Jahren. Den Auftaktbewerb damals hatte Seidl gewonnen. Nur eine Sekunde hinter Riiber in die Loipe gestartet, hatte er diesmal gegen diesen aber keine Chance.

Der 28-jährige ÖSV-Athlet hatte in der vergangenen Woche einen grippalen Infekt, von daher stimmte ihm seine Leistung positiv. "Es war extrem hart für mich. Ich habe nicht gewusst, was der Körper macht. Es war von Anfang an extrem schnell, Jarl hat ein brutales Tempo angerissen. Natürlich habe ich probiert, mitzugehen. Aber ich habe gemerkt, dass mir das zu schnell ist. Ich habe am Schluss um das Stockerl noch mitkämpfen können. Es ist sich nicht ganz ausgegangen, aber ich bin zufrieden."