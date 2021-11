FC Wacker nach 1:4-Pleite gegen Young Violets in schlimmsten Turbulenzen

Innsbruck – Schlimmer geht immer – getreu diesem Motto schlitterte der FC Wacker nach der Pleite in Dornbirn am Freitag zum Jahresabschluss in die nächste Blamage. Sieben Niederlagen kassierten die abstiegsgefährdeten Young Violets in den letzten sieben Runden, da kamen die Schwarzgrünen gerade recht.