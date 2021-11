Herbert Pixner: Große Lust auf Symphonik und Neues

Innsbruck – Das Internet vergisst nichts, sogar Termine, die gar nicht stattfanden. So ist der Auftritt des Herbert Pixner Projekts vorgestern in Innsbruck online immer noch präsent. Der Gig fiel freilich dem neuerlichen Lockdown zum Opfer. Bandleader und -namensgeber Herbert Pixner sieht das im TT-Gespräch gelassen: „Wir konnten heuer 50 Mal auftreten, viel öfter als erhofft“, sagt der Südtiroler, der mit seiner Familie nördlich des Brenners lebt, auf dem Land nahe Innsbruck.

Diese sehr flächig und anregend ausstrahlende Musik eignet sich bestens auch für eine deutlich größere Besetzung. So tourte das Pixner Projekt 2019 mit großer Entourage durch große Konzertsäle. Die vier Alpinmusiker hauten sich im herzhaften Crossover mit den Berliner Symphonikern auf ein Paktl. Groß war die Resonanz: Allein zweimal füllte diese Paarung den Innsbrucker Congress.

„Eher zufällig“, so Pixner retrospektiv, entstand damals eine Live-CD. Was fehlte, war ein Film über das symphonische Treiben. Und ein solcher ist, im Verbund mit einer weiteren Live-CD, seit gestern auf dem Markt. „Symphonic Alps – plugged in“ (erschienen auf Pixners eigenem Label Three Saints Records) präsentiert das Herbert Pixner Projekt mit einem weiteren, renommierten Klangkollektiv im Nacken: dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Dirigent Herbert Pichler (bekannt auch als Taktgeber bei den „Dancing Stars“ im ORF).