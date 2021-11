„Ein klares Bekenntnis zur Zeitgenossenschaft“

Irene Girkinger ist seit 2012 Theaterintendantin in Bozen. 2023 wechselt sie nach Innsbruck.

Innsbruck, Bozen – Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP), um direkte Ansagen selten verlegen, hatte sich schon vor Wochen im TT-Interview weit aus dem Fenster gelehnt: Sie wünsche sich dezidiert eine Frau an der Spitze des Tiroler Landestheaters. So überrascht es wenig, dass mit gestrigem Tage tatsächlich eine Frau zur Nachfolgerin von Noch-Intendant Johannes Reitmeier bestellt wurde.

Irene Girkinger, seit 2012 für die Vereinigten Bühnen Bozen in Personalunion künstlerisch und kaufmännisch verantwortlich, wird mit der Spielzeit 2023/24 die Leitung des Tiroler Landestheaters übernehmen.

Nach Reitmeiers Vorgängerin Brigitte Fassbaender (1999 bis 2012) steht somit wieder eine Frau an der Spitze des Mehrspartenhauses am Innsbrucker Rennweg, dem größten Theaterbetrieb in Österreichs Westen mit einem Budget von rund 30 Millionen Euro.