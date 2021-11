Museum des Monats: Altfinstermünz ins Rampenlicht gerückt

Nauders – Mit einem klassischen Museum ist Altfinstermünz kaum vergleichbar. Trotzdem hat die Kulturabteilung des Landes kürzlich den Titel „Museum des Monats“ an die historische Wehranlage vergeben. Offiziell sei er darüber nicht verständigt worden, sagte der langjährige Altfinstermünz-Präsident Hermann Klapeer am Freitag. Freunde hätten ihn auf eine entsprechende Information auf der Homepage des Landes hingewiesen. „Das war es dann auch schon“, so Klapeer, der nicht unbedingt erfreut auf die Titelverleihung reagierte.