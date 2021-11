Eine Million Nächtigungen im Sommer am Achensee

Die Jahreshauptversammlung wurde live per Video für daheim gebliebene Mitglieder übertragen.

Eben a. A. – Am Achensee war der Lockdown kein Grund, um die Vollversammlung des Tourismusverbandes zu verschieben, zumal sie gesetzlich erlaubt ist. Mitglieder hatten die Wahl, ob sie an der Vollversammlung im Gemeindezentrum Maurach persönlich oder virtuell (per Online-Übertragung) teilnehmen wollten.