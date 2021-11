TVB-Führung: Saskia Schweiger ist Ischgls neue Stimme

Ischgl – Die operative Führungsspitze im TVB-Paznaun-Ischgl ist wieder komplett: Der Verband hat Saskia Schweiger zur neuen Direktorin für Marketing und Kommunikation bestellt. Die gebürtige Münchnerin, die zehn Jahre Berufserfahrung u. a. im Event-Marketing mitbringt, tritt ihren Job per 1. Dezember an. Zuletzt war Schweiger als „Head of Licensing & Sportmedia“ beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) beschäftigt.