Deutschland: Qual der Wahl bei Grün und Schwarz

Um Personelles ging es in den vergangenen Tagen auch in der CDU. Sie muss ihren neuen Vorsitzenden wegen der Corona-Pandemie im Jänner wie schon vor einem Jahr bei einem Online-Parteitag wählen. Das für 21. und 22. Jänner in Hannover geplante Treffen der 1001 Delegierten ist abgesagt. Bei dem digitalen Parteitag wird es aber anders als vergangenen Jänner nur noch darum gehen, abzusegnen, wen sich die 400.000 CDU-Mitglieder wünschen. Sie werden erstmals in der Parteigeschichte befragt.

In den vergangenen Tagen haben sich die drei Bewerber den Fragen der Mitglieder in einer Live-Schaltung gestellt. Dauer-Kandidat Friedrich Merz, er tritt zum dritten Mal an, hatte gleich zu Beginn am Montag klargestellt: „Mitgliederentscheidungen werden die Ausnahme bleiben.“ Der erstmals antretende Noch-Kanzleramtschef Helge Braun wiederum betonte, die CDU von einer Funktionärs- zu einer Mitmachpartei umwandeln zu wollen. Die kommende Oppositionsrolle sei zwar bitter, habe für die notwendige Neugestaltung aber auch Gutes, meinte Braun: „Die Partei muss jetzt keine Rücksicht mehr auf Regierung und Staat nehmen. Wir können uns auf uns besinnen.“ Kritik übte er am Koalitionspakt der Ampelparteien: Dieser bilde nicht das christliche Menschenbild ab, weil die Ampel für Schwangerschaftsabbrüche Werbung wie für eine Schönheitsklinik erlaube, spitzte der Katholik Braun in bester Oppositionsmanier die geplante Abschaffung des umstrittenen Informationsverbots für Ärzte zu. Der ehemalige Umweltminister Norbert Röttgen, der zum zweiten Mal antritt, wiederum gab an, den Grünen den Rang als Umwelt- und Klimapartei abnehmen zu wollen.