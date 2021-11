Kein Beweis für Genesung: Antikörper als die große Unbekannte

Innsbruck – Im Juni erkrankte sie in Spanien an Covid. Es waren erste Symptome, die die Tirolerin (Name der Redaktion bekannt, Anm.) dazu veranlasste, in einem Labor einen Antigentest zu machen. Als der positiv zurückkam, hatte sich ihr Gesundheitszustand bereits so sehr verschlechtert, dass sie nicht mehr in der Lage war, erneut ein Labor aufzusuchen und einen PCR-Test zu machen. Die Tirolerin überstand die Krankheit ohne Komplikationen und ein weiterer – diesmal negativer Antigentest – bestätigte ihre Genesung.