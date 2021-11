Immer mehr Tiroler wollen sich absichtlich mit Covid anstecken

Innsbruck – Erst die in vielen Bereichen geltende 2-G-Regel, dann der Lockdown für Ungeimpfte: Wer weder gegen Covid immunisiert, noch davon genesen war, hatte zuletzt in Österreich einen schweren Stand. Und durfte, zum Schutz der Gesundheit anderer, kaum am öffentlichen Leben teilnehmen. Manche wollten das nicht hinnehmen – aber eben auch keine Impfung. Um wenigstens an einen Genesenen-Status zu gelangen, hat sich eine bedenkliche Praktik ausgebreitet: Corona-Partys, die Menschen besuchen, um sich absichtlich bei einem Infizierten anzustecken. In Tirol nehmen die Meldungen über solche Treffen zu.