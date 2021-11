Historisches Kitzbüheler Hotel Tyrol wurde verkauft

Kitzbühel – Einst durfte das heutige Hotel Tyrol in Kitzbühel als einziges außerhalb der Stadtmauern Reisende verköstigen, erzählt der Kitzbüheler Josef Oberhauser. Und vor mehr als hundert Jahren wurde in den Räumlichkeiten des 1596 erbauten Gebäudes die Wintersportvereinigung Kitzbühel gegründet – Vorläufer des Kitzbüheler Ski Clubs. Vergangenen Sommer hat Oberhauser das geschichtsträchtige Hotel Tyrol verkauft. In Kitzbühel wechselten in den vergangenen Jahren zahlreiche Hotels den Besitzer – vom Schlosshotel Lebenberg über das Hotel Erika, vom Grand Tirolia bis zum Hotel zur Tenne. Nun auch das Hotel Tyrol.