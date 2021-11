Der neue Defender: Die radikale Verwandlung

Schön eckig wie der Defender-Vorgänger – aber im Nachfolger läuft vieles rund(er), wie der Plug-in-Hybrid-Allradler dieser Tage in Tirol und Umgebung demonstrierte.

Innsbruck – An einer Ikone Kritik üben, an einem Denkmal kratzen? Nicht wirklich. Die altehrwürdige Defender-Generation, die mehrere Jahrzehnte lang ins Unwegsame führte, erarbeitete sich mit seinem robusten Auftritt im Gelände einen unzerstörbaren Ruf. Dem Image war es nicht wirklich abträglich, wenn Marotten und Schwächen ans Tageslicht kamen, etwa der ungeheuer lange Bremsweg, der sensationell schlechte Wendekreis, die teilweise mangelhafte Verarbeitung, filigrane Bestandteile im Innenraum, die ungenaue Lenkung, der fehlende Fahrkomfort – dem typischen Defender-Kunden waren diese Einwände schnurzpiepegal, der extreme Geländewagen verkaufte sich beständig weiter.

Für immer konnte sich der britische Hersteller aber nicht in der Automobilbranche stattfindenden Innovationen verschließen. Konnten wir uns in manch altem Defender-Fabrikat glücklich schätzen, wenn wir den gewünschten Gang irgendwie mit schwergängigem Kupplungspedal reinwürgten, verfügt der neue Defender standardmäßig über eine zügig, bequem und nahezu unmerklich schaltende Achtstufenautomatik. Und es muss kein lauter Diesel oder ein voluminöser V8-Benziner sein, der dem Schwergewicht die Trägheit austreibt, es kann auch eine Kombination aus einem Zweiliter-Vierzylinder-Ottomotor und einem Elektromotor sein, die in der Variante P400e zusammen 404 PS leisten und ein maximales Drehmoment von 640 Newtonmetern stemmen. Das ausgewählte Triebwerks-Duett macht das Schwergewicht (2,6 Tonnen) zu einem leichten Spielball. Lediglich 5,6 Sekunden vergehen, bis der Defender P400e von null auf 100 km/h beschleunigt. Und die Insassen bekommen dank feinfühliger Luftfederung von diesem Offensivdrang erstaunlich wenig mit. Dafür die Exekutive, wenn der Fahrer unmerklich das vorgegebene Tempolimit überschreitet und zum unfreiwilligen Zwischenstopp gerufen wird. Das eingefangene Organmandat kann allerdings nicht die gute Stimmung verderben, die der Defender auf der Autobahn und vor allem auf kurvenreichen Land- und Passstraßen erzeugt. Die Lenkung agiert leichtgängig und erstaunlich präzise, als führten wir ein Sport-SUV.