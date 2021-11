Chefwechsel bei Tyrolit, „aktiver Swarovski-Beirat“

Christoph Swarovski will, dass die Entscheidungen in Tirol fallen.

Wattens, Schwaz – Wie bereits in einem TT-Interview angekündigt, wird Tirols Industriellen-Präsident Christoph Swarovski nach 21 Jahren den Chefposten beim Schleifmittelhersteller Tyrolit im 1. Quartal 2022 an einen Externen (wird derzeit gesucht) abgeben und als Beirat fungieren. Swarovski wäre als entsandter Komplementär laut den Familienregelungen sogar bis zum Lebensende bestellt gewesen, es sei jetzt aber Zeit, die Führung in andere Hände zu übergeben.