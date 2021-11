Bauarbeiten in Kitzbühel werfen einige Fragen auf

Kitzbühel – Seit 18 Monaten verursachen die Um- und Erweiterungsarbeiten am Alpenhotel Diskussionen in Kitzbühel. Das Hotel liegt am Schwarzsee und gehört dem Zillertaler Unternehmer Heinz Schultz. Die nun laufenden Umbauarbeiten im Badebereich des Hotels bringen die Kitzbüheler SPÖ in Rage.