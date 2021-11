Grüner Ärger über „nicht verantwortbares“ Bauprojekt in Innsbruck

Innsbruck – „Die Verantwortung für diesen Eingriff in Stadtbild und Natur liegt klar bei der Mehrheit, die Luxuswohnbau mit Stararchitekten über geordnete Stadtent-wicklung und Klimaschutz stellt“: BM Georg Willi (Grüne) fand gestern harte Worte für den Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses – mit Stimmen von FPÖ, ÖVP, Für Innsbruck (FI) und SPÖ –, einen neuen Bebauungsplan für ein Wohnbaugroßvorhaben auf einer Liegenschaft in der Innstraße in Auftrag zu geben.