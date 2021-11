Faßmann im TT-Gespräch: „Kein kommunikatives Meisterstück“

Faßmann : Ich sehe anhand der schulischen PCR-Testungen, dass die Positivitätsrate gesunken ist. Ich sehe auch an der Abwasser-Analytik, die von Professor Insam der Uni Innsbruck geleitet wird, dass die Sache nicht schlechter, eher besser wird. Es gibt so etwas wie einen Silberstreif.

Faßmann: Es gibt überall PCR-Tests, in Wien zweimal in der Woche, in Oberösterreich und Niederösterreich ab der kommenden. Die Tests werden am Vormittag abgenommen, am nächsten Tag bis spätestens 7 Uhr in der Früh eingemeldet.