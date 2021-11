Saisonales Stimmungstief: Warum der Winter Menschen depressiv macht

Barbara Haid ist Psychotherapeutin in Innsbruck. Sie arbeitet u. a. als Psychotherapeutin am Landeskrankenhaus Hall, ist Berufsgruppenvertreterin der PsychotherapeutInnen am Landeskrankenhaus Hall, hat eine freiberufliche psychotherapeutische Praxis in Innsbruck und ist Präsidiumsmitglied des ÖBVP (Österreichischer Bundesverband für Psychotherapie).

