Ein dezenter Kraxler: Mercedes „All Terrain" C-Klasse

Vier Zentimeter steht der Geländegänger höher, das klingt nicht nach viel, aber es macht eine Menge aus. Es ist erstaunlich, wie der Kombi auch schwierige Passagen meistert, wie sie im Mercedes-Testgelände in Immendingen zuhauf vorhanden sind. Allerdings hat man neben der Höherlegung auch sonst tief in die Trickkiste gegriffen. In der Einstellung „Offroad“ wühlt sich der Mercedes problemlos über von Traktoren ausgefahrene Feldwege und andere Hindernisse. Mit „Offroad+“ und der zugeschalteten Downhill Speed Regulation DSR überwindet der Kraxler im dezenten Outfit unangenehme Steigungen und Abfahrten. Hierfür ist einfach eine Geschwindigkeit bis 15 km/h zu wählen, den Rest macht das Auto, nur die Richtung halten muss der Pilot selbst. Das funktioniert selbst im Rückwärtsgang, wenn die Steigung zu steil ist und der Rückzug angetreten werden muss. Dank der sich zuschaltenden Rückfahrkamera lässt sich der Allradler problemlos rückwärts manövrieren. Auf der Straße verhält sich die C-Klasse All Terrain, wie eine normale C-Klasse und zeigt ihre guten Eigenschaften weniger in der Abteilung Sprint, sondern vielmehr im unaufgeregten Dauerlauf ohne Hektik. Die Federung wurde so abgestimmt, dass man auf Asphalt gut damit leben kann.