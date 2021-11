Ehefrau in Wien-Donaustadt Messer an den Hals gedrückt

Wien – Ein 44-Jähriger soll seine Ehefrau in einer Wohnung am Rennbahnweg in Wien-Donaustadt am Freitag im Streit mit einem Messer bedroht haben. Der Beschuldigte habe "im Zuge eines Wortgefechts ein Messer gezückt und es ihr an den Hals gehalten", sagte Polizeisprecher Ibrahim Mohamed. Die Frau riss sich los, sie erlitt eine Schnittverletzung an einem Finger. Zeugin des Vorfalls wurde eine erwachsene Tochter, sie rief die Polizei.