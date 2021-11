SX4-Nachfolger: Suzuki S-Cross wird attraktiver

Innsbruck – Längere Zeit verhielt sich Suzuki wieder ruhig, was Neuheiten anbelangt – es ist gut ein Jahr her, als die Marke mit einem Doppelschlag an die Öffentlichkeit ging und hintereinander den Kompaktkombi Swace und das Plug-in-Hybrid-Kompakt-SUV Across präsentierte. Nun, kurz vor Jahreswechsel, enthüllten die Japaner via virtueller Pressekonferenz den Nachfolger des SX4 S-Cross. Das subkompakte SUV mit leichter Coupé-Anmutung setzt sich mit ganz neuem Kühlergrill und direkt verbundenen LED-Scheinwerfern in Szene, hinten heben sich die schmal geschnittenen Heckleuchten dreidimensional von der Karosserie ab. Auffällig sind außerdem die Radhäuser gestaltet, deren Offroad-Beplankung eckiger ausgerichtet ist als beim noch erhältlichen Vorgänger.