Nach den Schulen schärfen auch Tiroler Kindergärten nach

Rund 12.500 Kleinkinder nehmen derzeit in Tirol eine Betreuung in Anspruch.

Innsbruck – Die epidemiologische Situation in Tirol führt – die TT berichtete – ab morgen in Tirol zu Corona-Verschärfungen in den Schulen. Es braucht nicht mehr zwei positive Fälle am selben Tag, um eine Klasse zu schließen. Auch wenn zwei Schüler innerhalb von drei Schultagen positiv getestet werden, kommt die gesamte Klasse für fünf Tage ins Distance Learning.