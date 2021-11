Click & Collect im Lockdown: „Das ist eher Liebhaberei“

Innsbruck –Die Straßen sind während dieses Lockdowns nicht mehr menschenleer. Dennoch sind deutlich weniger Leute unterwegs, die meisten Geschäfte geschlossen. Viele Händler bieten Click & Collect an. Man kann Produkte zu Hause ordern und im Geschäft abholen. In Innsbruck werden sie meist auch kostenlos zugestellt. Manfred Gress, Inhaber des alteingesessenen Spielzeuggeschäftes Heiss, liefert selbst per Rad aus. Darauf angesprochen, dass auch Thomas Thalhammer von der Parfümerie Weigand den Drahtesel nützt, sagt er: „Ja, aber der ist Triathlet.“