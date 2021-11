Krise an Grenze zu Belarus laut Stoltenberg noch nicht vorbei

Riga, Brüssel – NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hält die Krise an der östlichen EU-Außengrenze, an der Migranten illegal über Belarus (Weißrussland) in die EU gelangen wollen, noch nicht für überwunden. "Die Intensität hat sich ziemlich verändert, es ist natürlich nicht mehr so gravierend wie noch vor ein paar Tagen. Aber ich denke, es ist zu früh um zu sagen, dass es vorbei ist", sagte Stoltenberg in einem Interview im lettischen Fernsehen.