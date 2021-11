Reise nach Slowenien: Eine kulinarische Spurensuche in Kranj

Kranj in Slowenien ist eingebettet in eine fast märchenhafte Landschaft. Hier die Kirche St. Primoz östlich der Stadt.

Wolkenverhangene Gipfel und Sightseeing im Regen: Darauf hatte der österreichische Kaiser Franz Joseph bei seinem Besuch in der slowenischen Stadt Kranj 1883 wohl keine Lust. In der nahen Ortschaft Naklo kehrte er in einer Gaststätte ein. Die Wirtsleute servierten beschämt ein paar Würste. Dem Kaiser schmeckten sie vorzüglich. Der Legende nach sagte er: „Das sind keine gewöhnlichen Würste, das sind Krainer Würste.“ Daher gilt Kranj – auch Krainburg genannt – heute als die Heimatstadt der Krainer Würste.