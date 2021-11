Fernsehen oder Streaming: Zu viel zum Schauen, aber die Show wird weitergehen

Ende der 80er-Jahre brachten die Autoren von „Zurück in die Zukunft 2“ ihre Vision vom Jahr 2015 in die Kinos: fliegende Autos, Drei-Sekunden-Fertigpizza und ein Fernsehvorhang, auf dem mehrere TV-Sender gleichzeitig laufen. Nun, wir schreiben das Jahr 2021, und plötzlich zeigt uns das Fernsehen wieder aufgewärmte Shows aus den 80ern und 90ern – „Zurück in die Vergangenheit“ lautet das Motto bei Shows wie „Wetten, dass ..?“, „TV Total“ oder seit letzter Woche auch „Geh aufs Ganze!“. Ist das ein echtes Comeback legendärer TV-Shows, weil der Zuschauer müde ist vom Streaming-Dilemma (dazu gleich)? Oder sind es die letzten Zuckungen der veralteten TV-Industrie?