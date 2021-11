Neuer Premier Tschechiens ernannt: Petr Fiala will für Freiheit kämpfen

Prag – Er gilt als nüchterner Akademiker – doch kann der neue tschechische Ministerpräsident auch den Krisenmanager geben? Petr Fiala ist in Österreichs Nachbarland Tschechien am Sonntag als Regierungschef ernannt worden – und startet mitten in einer schweren Phase der Corona-Pandemie in die Amtszeit. Die Infektionszahlen sind so hoch wie nie, die Krankenhäuser am Limit und trotz vieler Appelle sind erst 58,5 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.