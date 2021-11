Von Fritz Gurgiser

Trotz mehr als 30 Jahren Engagement zur Reduktion von Transitbelastungen, 26 Jahren Vollmitgliedschaft in der EU und 19 Jahren Rechtskraft der Alpenkonvention wird nach wie vor der Verkehr geschützt. Ist die Brennerstrecke von Rosenheim bis Verona die europaweit höchstbelastete Nord-Süd-Route. Stickstoffdioxid und Lärm über den Grenzwerten zum Schutz der Gesundheit, Stau, Behinderung der Regionalwirtschaft, der Blaulichtorganisationen, der Pendler, des Öffentlichen Verkehrs sowie der Verkehrssicherheit etc. Durch den Druck der Zivilgesellschaft in Nordtirol ist es gelungen, die Abgasbelastung deutlich zu senken und mit technischem Aufwand Lärmbelastungen an Autobahn und Eisenbahn zu reduzieren. Zu wenig, weil ein Grundsatz nach wie vor missachtet wird: „Begrenzte Täler vertragen keinen unbegrenzten Verkehr.“

Gerne wird vieles nach Brüssel geschoben, obwohl das Europarecht keine Schutzmaßnahmen verhindert. Die Ist-Situation besteht, weil Bayern, Nord- und Südtirol sowie das Trentino nicht imstande sind, GEMEINSAM gegenüber den Verursachern aufzutreten und die einfachsten Maßnahmen umzusetzen, die heute rechtlich und technisch möglich sind. Bayern, Südtirol und das Trentino (damit die BRD und Italien) beharren auf niedrigsten Lkw-Kilometertarifen von ~16 Cent (Schweiz und Tirol rund 80 Cent) und darauf, kein einziges Lkw-Fahrverbot bei Tag oder Nacht zum Schutz ihrer privaten und betrieblichen Anrainerschaft sowie der Berufskraftfahrer zu erlassen. Im Gegenteil, sie lassen sich in regelmäßigen Abständen von rücksichtslosen Frächtervereinigungen am „Nasenring“ über die Brennerstrecke ziehen. Dass ein Großteil der Transit-Lkw „ausgelagert ist“ und weder in der BRD, A oder I Steuern bezahlt, sei nur am Rande erwähnt (natürlich „EU-konform“). Österreich „leistet“ seinen Anteil an dieser Transitanlockungspolitik mit billigem Diesel und Dieselprivileg, damit die „Mineralölsteuerkassen“ in Wien fest klingeln. Tirol hat die Transitbelastungen, Wien die Einnahmen.