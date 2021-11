Gruppen-Aus nach 1:2 gegen Deutschland: Österreichs Hoffnung lebte nur kurz

Innsbruck – Österreichs Davis-Cup-Team hat wie erwartet die Gruppenphase beim Finalturnier in Innsbruck nicht überstanden. Der mögliche erste Sieg über Deutschland im sechsten Duell war am Sonntag möglich, doch weder Dennis Novak noch das Duo Oliver Marach/Philipp Oswald konnten die Chance, die ihnen der Sieg von Jurij Rodionov über Dominik Koepfer gegeben hatte, nutzen. Österreich verlor nach dem 0:3 gegen Serbien auch den zweiten Länderkampf der Gruppe F mit 1:2.

Stefan Koubek meinte in einer ersten Analyse des Innsbruck-Trips der ÖTV-Equipe: „Es wäre einiges drinnen gewesen. Lass den Gerald (Melzer, Anm.) am ersten Tag das erste Match gewinnen, da waren wir nicht weit entfernt, und das ganze Wochenende schaut anders aus. Aber das hat nicht sein sollen." Trotzdem sei er "stolz" auf sein Team. „Sie haben super gearbeitet die Woche, sich gut vorbereitet und alles probiert. Es ist schade, wenn du dann mit 1:5 (Niederlagen, Anm.) rausgehst, aber am Ende des Tages war sicherlich ein bisserl mehr drinnen. Ich kann aber niemandem einen Vorwurf machen."

Der ÖTV-Kapitän, dessen Vertrag per Jahresende ausläuft, bedauerte einmal mehr das Fehlen der Zuschauer im Gegensatz zu den anderen Schauplätzen in Turin und Madrid. „Ich muss noch einmal öfter jammern. Ich bin wirklich, wirklich enttäuscht, weil keine Fans da sein konnten. Das hätte uns sehr geholfen."

Zuvor hatte Rodionov Koepfer nach starker Leistung 6:1,7:5 besiegt und Novak war Jan-Lennard Struff mit 5:7,4:6 unterlegen. Die ÖTV-Equipe hätte die Deutschen aber mit 3:0 besiegen müssen, um noch eine Viertelfinalchance zu haben. Die Deutschen sind damit Gruppensieger in Pool F und spielen am Dienstag (16.00 Uhr) in Innsbruck gegen Großbritannien um den Einzug ins Halbfinale in Madrid.