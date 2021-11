Von Laer: Omikron-Fall in Tirol bestätigt, bis zu 30 weitere Verdachtsfälle

Nach Angaben der Innsbrucker Virologin Dorothee von Laer ist ein Omikron-Verdachtsfall in Tirol bestätigt.

Innsbruck, Wien – Sie gilt als hoch ansteckend und wird von der WHO als „besorgniserregend“ eingestuft. Die Rede ist von der neuen Virus-Mutationsvariante „Omikron“, die sich im südlichen Afrika ausgebreitet hat. Umgehend haben viele Länder Verbote für Einreisen aus den betroffenen Gebieten erlassen, Reiserückkehrer wurden allseits aufgerufen, sich bei den Behörden zu melden. Am Wiener Flughafen wurden eigene Kontrollen veranlasst. Österreichische Reiserückkehrer müssen einen negativen PCR-Test vorweisen und eine bis zu zehntägige Quarantäne antreten.

Für immer mehr Länder gibt es erste Bestätigungen dieser Virusvariante. So für Deutschland, Dänemark, die Niederlande, Belgien, Israel, Australien, Tschechien und Großbritannien.

Wie berichtet, liegt in Tirol seit Samstag ein konkreter Verdachtsfall aus dem Bezirk Schwaz nach einer Südafrikareise vor. Die Probe wurde gestern nach Wien zur Sequenzierung geschickt – prioritär versteht sich. Nach Angaben der Innsbrucker Virologin Dorothee von Laer wurde der Nachweis auf die Variante mittlerweile bestätigt. Dies berichtete sie in der ORF-Sendung "Im Zentrum" am Sonntagabend. Demnach sei die neue Virusvariante mittels Sequenzierung nachgewiesen worden, und es würden 30 weitere Verdachtsfälle untersucht.