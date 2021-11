Mehr Transparenz in der öffentlichen Verwaltung gefordert

Innsbruck – Keine Parteistellung, keine Akteneinsicht: Zum Beitrag über Schwarzbauten und kaum reparable alte Fehler einer Baubehörde vergangene Woche nimmt der Innsbrucker Rechtsanwalt Michael E. Sallinger Stellung. Er kann mehr Transparenz in der öffentlichen Verwaltung vieles abgewinnen: „Es gibt durchaus Bedarf, bestimmte Informationen zugänglich zu machen. Jede dahingehende Rechtsentwicklung ist zu begrüßen.“ So wie das Grundbuch ein öffentliches Register sei, in das jeder einsehen kann, könnte das zum Beispiel auch für den elektronischen Verwaltungsakt oder ein „längst erforderliches“ Register öffentlich-rechtlicher Eigenschaften, etwa von Grundstücken, gelten. „Für diese Ideen im Sinne einer offenen Gesellschaft bin ich Feuer und Flamme“, sagt der auch auf Verwaltungsrecht spezialisierte Jurist über Auskunftsrechte und Datenzugang.