Corona-Management des Landes enttäuscht: „Aufs Äußerste erzürnt“

Schon genesen, aber wegen der ausstehenden Freigabe noch nicht zurück am Arbeitsplatz: Die Wirtschaftskammer spricht von einem „massiven Problem“. © Böhm

Von Michaela Spirk-Paulmichl

Innsbruck – Rund eine Stunde und 45 Minuten in der Warteschleife der Corona-Gesundheitshotline 1450, nur um schließlich zu hören, dass sie es bei der Landes-Hotline 0800/80 80 30 versuchen sollte. Doch das war im Fall einer Tirolerin, die sich nach einem positiven Testergebnis in Quarantäne begeben musste und darauf wartete, wieder arbeiten gehen zu dürfen, leider nur ein Aspekt in einer Reihe von Ärgernissen. „Bei ebendieser Hotline bin ich dann – nach einmal Weiterverbinden – über zwei Stunden wieder in der Warteschleife gewesen, konnte gerade meinen Namen nennen und wurde aus der Leitung geworfen.“ Beim nächsten Versuch hieß es dann, dass man das Testergebnis, das ihre Quarantäne beenden sollte, nicht habe und sie doch wieder 1450 anrufen oder ein E-Mail schreiben sollte. Und das tat die Frau, die von Beruf Pharmazeutin ist und in einer öffentlichen Apotheke mit Betriebspflicht und regelmäßigen Notdiensten arbeitet, dann auch.

„Ich bin aufs Äußerste erzürnt und enttäuscht vom Corona-Management unseres Landes“, schreibt sie in der Nachricht, die sie auch ans TT-Ombudsteam schickte. Vor ihren Versuchen, bei einer Hotline Näheres zu erfahren, hatte sie vier Tage vergeblich auf einen Anruf der Behörde gewartet. „Mein einziges Anliegen war, das Ergebnis des Freitestens zu erfahren, und ich denke, das ist am neunten Tag der Quarantäne als doppelt Geimpfte, die sich bei ihrem Sohn angesteckt hat, berechtigt.“ Ihr Kind hatte sich in der Volksschule infiziert.

Kein Durchkommen am Telefon, tagelanges Warten auf eine Kontaktaufnahme: Die Geschichte der Mutter ist kein Einzelfall, wegen der vielen Erkrankungen sind die Strukturen völlig überlastet, es gibt etliche Beschwerden. Problematisch und ein großer Unsicherheitsfaktor ist das auch für Arbeitgeber, die nicht wissen, wann sie wieder mit ihren dringend benötigten Mitarbeitern rechnen können. Stefan Garbislander, Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik in der Wirtschaftskammer Tirol, spricht von einem „massiven Problem“, die Situation habe sich in den vergangenen Wochen zugespitzt. „Auch Produktionsbetriebe warten dringend auf ihre Mitarbeiter, die eigentlich genesen sind, sie bekommen aber keine Freigabe.“ Dass inzwischen wegen der Überlastung die Möglichkeit zum Freitesten ganz gestrichen wurde, verschärfe die ohnehin schwierige Situation weiter, bezieht er sich auf die neuen Vorgaben des Landes.

Betriebe warten auf Arbeitskräfte

„Derzeit muss das Freitesten von positiven Personen vor Ablauf der Quarantäne bis auf Weiteres aus Kapazitätsgründen wegen der hohen Zahl an Covid-Neuinfektionen im Rahmen der Vorgaben des Bundes ausgesetzt werden. Das heißt: ein frühzeitiges Freitesten aus der Quarantäne ist nicht mehr möglich“, heißt es dazu auf der Homepage des Landes. Personen, die über einen gültigen 2-G-Nachweis verfügen, werden zehn Tage ab Symptombeginn oder ab der Probeentnahme der ersten positiven PCR-Testung abgesondert, ohne 2-G-Nachweis sind es zwei Wochen.

„Den Betrieben fehlen die Arbeitskräfte“, sagt Garbislander und fordert, dass Freitesten nach fünf Tagen weiterhin möglich sein sollte. Betroffen seien alle Branchen, vom Handel bis zum produzierenden Bereich, „besonders tragisch ist es aber, wenn Schlüsselarbeitskräfte fehlen“. Die Arbeitgeber bräuchten Klarheit, große Unsicherheiten gibt es auch, was die Entschädigung für die ausgefallenen Mitarbeiter betrifft, diese Frage sei noch völlig ungeklärt.

Seltsame Entschuldigungs-Nachricht

„Die Beendigung der Quarantäne erfolgt mittels Anruf von der Gesundheitsbehörde“, heißt es übrigens weiter auf der Homepage des Landes. Die Tiroler Pharmazeutin, die auf ebendiesen Anruf mehrere Tage warten musste, hat auf ihre Beschwerde hin eine Nachricht in schlechtem Deutsch bekommen: „tut uns Leid das sie so lange warten müssen, zur Zeit ist einfach alles aufgrund der hohen Zahlen überlastet. Ihre Testung am 18.11 war positiv mit einem CT Wert von 29,3. Deswegen sind sie heute erneut zum Testen angemeldet worden. Liebe Grüße und Alles Gute“.

Später erhielt die Tirolerin eine E-Mail des BürgerInneninfoteams samt Entschuldigung für die entstandenen Unannehmlichkeiten und einem Dank für die Hinweise und Anregungen. „Diese sind für eine kontinuierliche Organisations- und Systemoptimierung sehr wertvoll. Aufgrund der sich stetig ändernden epidemiologischen Situation und kurzfristig extrem hohen Nachfrage ist eine Organisation und Koordination oft nur schwer einschätzbar. Wir sind jedoch laufend bemüht, das Angebot anzupassen. Wir streben jederzeit eine Qualitätsverbesserung an und danken Ihnen für Ihren Erfahrungsbericht.“