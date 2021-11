SPÖ will beim Doppelbudget keine Kürzung zulasten der Frauen zulassen

Am Sonntag erteilt jedenfalls schon mal SPÖ-Stadträtin Elisabeth Mayr dem Budget in der aktuell vorliegenden Fassung eine Absage. Die veranschlagten 26 Prozent Kürzungen bei Frauenvereinen und Frauenprojekten seien völlig inakzeptabel, betont Mayr. Gefährdet wäre bei der Budgetkürzung etwa das Frauennachttaxi, das Frauen und junge Mädchen in der Zeit von 20 Uhr (bzw. 21 Uhr von April bis Oktober) bis 4 Uhr im gesamten Stadtgebiet zum Pauschalpreis von 4,90 Euro nutzen können.