Podcast-Serie rund um Unruhen vor 300 Jahren: Technikangst und brutale Strafen

Hall, Absam – In einer neuen, insgesamt fünfteiligen Podcast-Serie entführt das findige Gemeindemuseum Absam in ein spektakuläres, heute weitgehend unbekanntes Kapitel der regionalen Salz-, Technik-, aber auch Justizgeschichte: Unter dem Titel „Die fünf Galeerenhäftlinge von Hall oder das Antlitz der Technophobie in Tirol“ erinnert die Reihe an heftige Unruhen rund um den Neubau eines Pfannhauses in der Salinenstadt Hall vor rund 300 Jahren – und die schwerwiegenden Folgen für daran beteiligte Arbeiter.