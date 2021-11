Atomgespräche mit dem Iran: Die Zeit wird langsam knapp

Teheran, Wien – Vor der Wiederaufnahme der Atomgespräche in Wien hat der Iran am Wochenende Vorgespräche mit Russland und China geführt, hieß es aus iranischen Diplomatenkreisen. Heute sollen die Beratungen zur Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens von 2015 nach fünfmonatiger Unterbrechung wieder aufgenommen werden. Ein Durchbruch wird allerdings kaum erwartet. Diplomaten zufolge wird die Zeit knapp, um das Wiener Abkommen wiederzubeleben, das den offiziellen Titel Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) trägt und dem Iran den Weg zur Atombombe erschweren soll.