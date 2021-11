Plus

Der Profifußball bewegte sich am Wochenende wieder zwischen kalten Geisterspielen in der österreichischen Bundesliga, reduzierten Stadion-Kapazitäten in Deutschland (nur 25 % Auslastung bei den Bayern) und dem „Karneval in Köln“: Dort feierten 50.000 Zuschauer mit der 2-G-Regel, teils aber ohne die vorgeschriebenen Masken, den 4:1-Heimsieg über Mönchengladbach.