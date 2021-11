Inzing schnuppert erstmals Finalluft

Inzing, Innsbruck – Inzing-Obmann Klaus Draxl hat schon viele Erfolge seiner Vereins-Aushängeschilder Martina Kuenz, Daniel Gastl und Michael Wagner erleben dürfen. Mit dem erstmaligen Bundesliga-Finaleinzug gelang den Ringern des RSC Inzing jedoch etwas Historisches. „Das hat es noch nie gegeben, wir sind der erste Tiroler Verein überhaupt“, freute sich Draxl nach dem 34:22-Sieg am Samstagabend gegen AC Wals wie ein Schneekönig. Die Tiroler wuchsen im Entscheidungskampf über sich hinaus und wiesen den (ersatzgeschwächten) Top-Favoriten in die Schranken. Mit dem zweifachen Olympia-Teilnehmer Amer Hrustanovic, Markus Ragginger und Simon Marchl wurden drei Salzburger geschont.

Im Kampf um die Bundesliga-Krone geht es nun erneut zweimal gegen Wals. Der Hinkampf steigt am 4. Dezember im Sportzentrum Telfs. „Die Salzburger werden in Bestbesetzung antreten, aber wir werden uns so teuer wie möglich verkaufen.“ Bisher haben die Inzinger dreimal Bronze geholt (zuletzt 2019). Silber haben Daniel Gastl und Co. nun bereits sicher.