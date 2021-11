Warnstreiks bei Amazon in Leipzig gehen weiter

© Jochen Tack via www.imago-images.de

Leipzig – Beschäftigte des US-Online-Versandhändlers Amazon haben in Leipzig erneut die Arbeit niedergelegt. Seit Sonntagnacht werde der Standort in Leipzig wieder bestreikt, teilte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mit. Rund 400 Beschäftigte sollen demnach am Montag und Dienstag zu Hause bleiben – wegen der Coronapandemie sind keine Kundgebungen vor Ort geplant.