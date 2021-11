Konsumentenschützer warnen vor Online-Kauf von Medikamenten

In Österreich ist es nur Apotheken mit Sitz in Österreich oder dem Europäischen Wirtschaftsraum erlaubt, Arzneimittel über das Internet zu verkaufen. Bestellt werden dürfen nur rezeptfreie Medikamente im Rahmen des persönlichen Bedarfs. Der Einkauf über Apotheken in Drittstaaten wie den USA oder China ist verboten. "Die Unterscheidung zwischen seriösen und unseriösen Anbietern ist auf einen ersten Blick nicht immer einfach", warnt EVZ-Juristin Elisabeth Barth in einer Aussendung. "Die meisten Probleme sehen wir bei Fake-Shops, die sich häufig als ,Internet-Apotheke' einen seriösen Anstrich verpassen. Diese liefern die bestellte Ware entweder gar nicht oder – noch schlimmer - sie ist gefälscht und enthält womöglich problematische Wirkstoffe."