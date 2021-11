Salzburger soll Stiefkind sexuell missbraucht haben: Zehn Jahre Haft

Salzburg, Hallein – Mit massiven Vorwürfen ist ein 51-Jähriger am Montag bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg konfrontiert worden. Der Salzburger soll seine Stieftochter ab ihrem zwölften Lebensjahr fast sieben Jahre lang sexuell missbraucht und mehrfach vergewaltigt haben. Er soll auch Fotos von den Übergriffen angefertigt haben. Der geständige Angeklagte wurde zu zehn Jahren unbedingter Haft verurteilt. Das nunmehr 19-jährige Opfer leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung.