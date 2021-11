Die WSG Tirol ist auf dem Weg zu höherer Reife

Wattens – Die WSG Tirol kann auch, wie der Auswärtserfolg in Vorarlberg bestätigte, ohne Cheftrainer Thomas Silberberger an der Outlinie siegen. Der „Silbi“ zog sich gestern Vormittag in der Corona-Quarantäne mehrere Videos vom kommenden Gegner Austria Klagenfurt rein und hofft, spätestens Mitte der Woche wieder die Freiheit zu erlangen. Die „tolle Entwicklung“ seiner (jungen) Elf, die sich in den vergangenen Wochen an Protagonisten wie Giacomo Vrioni, Thomas Sabitzer oder Valentino Müller festmacht, will er schließlich wieder live und hautnah spüren.