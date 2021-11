ÖVP-Gemeinderat zeigt Regierung nach ORF-Gala an

Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP, re.) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) im Rahmen eines Galaabends von „Licht ins Dunkel" am Mittwoch, 24. November 2021, im ORF-Zentrum in Wien.

Bei der FPÖ sorgte diese Anzeige für Schadenfreude: „Wenn schon einem ÖVP-Gemeinderat der Kragen platzt, wenn er Schallenberg & Co mitten im Lockdown in Partylaune sehen muss, dann ist wohl allen klar, wie skandalös dieser Auftritt der Regierungsspitze war", kommentierte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz das „friendly fire" durch den ÖVP-Gemeinderat. „Die Menschen zuhause einsperren und gleichzeitig beim ORF 'Champagnisieren', das geht sich moralisch einfach nicht aus. Das erkennt nun auch immer mehr die Parteibasis der ÖVP und setzt juristische Schritte, wofür wir uns sehr herzlich bedanken."

Der ORF begründete die Aktivitäten bei der „Licht ins Dunkel"-Gala damit, dass es sich dabei um eine TV-Produktion und nicht um eine Veranstaltung gehandelt habe. TV-Produktionen dürften auch im Lockdown durchgeführt werden. Die Gäste - hochrangige Politikerinnen und Politiker wie Prominente – seien keine Gäste im eigentlichen Sinn gewesen, sondern Mitwirkende an der Gala, die im Laufe des Abends auch Spenden an den Telefonen entgegen genommen haben. „In dieser Funktion waren sie Teil der Produktion und somit ausgangsberechtigt. Die anwesenden Politikerinnen und Politiker nahmen in ihrer beruflichen Funktion an der TV-Produktion teil." Zudem seien sämtliche Mitwirkende „selbstverständlich" 2G überprüft und tagesaktuell getestet gewesen. (APA)