Jaufenthaler Krippe sorgt für Weihnachtsstimmung nach Lockdown

Innsbruck – Die Jaufenthaler Krippe gehört in Innsbruck seit der Amtszeit der früheren Bürgermeisterin Hilde Zach zum fixen Bestandteil der Adventzeit. Das soll auch heuer so sein. Die Aufführungen, stets ein Highlight, dürfen aber Corona-bedingt erst nach Ende des aktuellen Lockdowns (möglicherweise 13. Dezember) stattfinden.

Die Jaufenthaler-Krippe ist ein Geschenk von Friedl Jaufenthaler. Seit seiner frühen Jugend experimentierte dieser mit verschiedenen Materialien und technischen Neuerungen. Seine beweglichen Krippen und Ostergräber sind Ausdruck seines traditionsverbundenen Lebens und seiner Verneigung vor dem religiösen Brauchtum in Tirol. Insgesamt investierte Friedl Jaufenthaler Tausende Arbeitsstunden in diese Krippe, an der er über drei Jahre arbeitete. Seit drei Jahren hat die Krippe am Marktplatz den idealen Standort gefunden.