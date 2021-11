Lockdown: Handel und Gastronomie schlagen Alarm

Der Handel rechnet fix mit einer Öffnung ab 13. Dezember. Die Gastronomie dagegen befürchtet eine Lockdown-Verlängerung. © Rudy De Moor

Wien – Österreichs Handel geht davon aus, am 13. Dezember fast alle Geschäfte wieder aufsperren zu dürfen (mit Ausnahme von Oberösterreich, wo der Lockdown voraussichtlich bis zum 17. Dezember dauern wird). Der Handel rechnet auch damit, am Sonntag, den 19. Dezember, außertourlich aufsperren zu dürfen, um einen Teil des umsatzstarken Weihnachtsgeschäfts nachzuholen. Die NEOS fordern, den Handel an jedem Adventsonntag wieder aufzusperren, um das Weihnachtsgeschäft zu retten.

„Jeder weitere Tag, an dem wir im Weihnachtsgeschäft geschlossen halten müssen, befeuert das Händlersterben“, warnt Handelsverband-Chef Rainer Will. Laut einer Umfrage des Handelsverbands sind 57 Prozent der Handelsunternehmen von Existenzängsten geplagt. Jede fünfte Handelsfirma kann das Weihnachtsgeld nicht zeitgerecht auszahlen. 17 Prozent fürchten eine Insolvenz in den nächsten ein bis drei Monaten. Ein Drittel der Händler sieht sich gezwungen, Personal zu reduzieren.

Nur jedes siebente befragte Handelsunternehmen ist mit der Abwicklung der Corona-Staatshilfen zufrieden. Dies liegt wohl daran, dass die Details der neuen Hilfen noch ausstehen und die Treffsicherheit und der zeitnahe Erhalt angezweifelt werden. 70 % der 236 befragten Händler wollen eine Sonntagsöffnung am 19. Dezember.

Und wie geht es für die Gastronomie weiter? Ob und unter welchen Bedingungen auch die Gastronomie am 13. Dezember wieder öffnen darf, ist eine Woche nach Inkrafttreten des Lockdowns nämlich mehr als ungewiss. „Wir gehen davon aus, dass wir Ende dieser Woche erfahren, ob wir am 13. Dezember aufsperren dürfen“, sagt Gastronomie-Spartenobmann Mario Pulker. Sollte das Datum nicht halten, geht Pulker von weiteren Stornierungen im Tourismus aus. Am schlimmsten wäre es, wenn der Lockdown so wie vergangenen Winter erneut immer wieder verlängert würde. Letztlich hatte die Branche voriges Jahr mehrere Monate geschlossen.

3 x Futterkutter-Kochbuch zu gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent