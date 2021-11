Sperrmüll fing Feuer: Mögliche Brandstiftung in Innsbruck

Innsbruck – Lichterloh brannte in der Nacht auf Dienstag ein Berg Sperrmüll vor einem Haus in der Viktor-Franz-Hess-Straße in Innsbruck. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck rückte gegen 1.50 Uhr an und konnte das Feuer rasch löschen. Dennoch wurden ein Balkon, ein Fenster, die Hausfassade und der Außenspiegel eines geparkten Autos von den Flammen beschädigt.