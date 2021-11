Dornauer und Abwerzger zweifeln an generellem Lockdown-Ende

Innsbruck – Die SPÖ unterstützt den aktuellen harten Lockdown, die FPÖ kritisiert ihn massiv. Unterschiedlicher könnten die Positionen zwischen den beiden Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ nicht sein. Bei „Tirol Live“ diskutierten Tirols SPÖ-Vorsitzender Georg Dornauer und FPÖ-Chef Markus Abwerzger über die derzeitigen Bruchlinien in der Corona-Politik. Was beide eint, ist die Skepsis, was das Ende des Lockdowns am 12. Dezember betrifft. An eine generelle Öffnung glauben sie nicht.