Der Klimawandel verändert auch die Lawinenbedrohung

Pitztal – Das Pitztal ist KLAR – also eine Klimawandel-Anpassungs-Modellregion. Als solches wird dort versucht, Strategien im stattfindenden Klimawandel zu finden. Zuletzt widmete sich eine Information dem Thema Lawinen: Was kann und muss man in den nächsten Jahren auch im Pitztal erwarten? Die Antworten sind nicht ganz einfach – nur eines scheint sicher: Der Klimawandel wird auch eine Veränderung der Lawinenbedrohung bringen. Aber keine Entschärfung.