Drei Beine gegen den Borkenkäfer in Osttirol

All das geht auf den Borkenkäfer zurück, der sich in Osttirol seit dem Sturmtief „Vaia“ 2018 in bisher gezählten 1412 „Nestern“ rasant vermehrt. „Explosionsartig“, so nennt es Erich Gollmitzer, Leiter der Bezirksforstinspektion in Lienz. „Einen derart großflächigen Borkenkäferbefall, wie wir ihn derzeit erleben, hat es in Osttirol noch nie gegeben.“