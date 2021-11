Hotel Grauer Bär reduziert Betten und schafft Platz für Uni

Im Hotel Grauer Bär in der Innsbrucker Innenstadt sollen Zimmer in Räume für die Universität umgebaut werden.

Innsbruck – Eine erste Hürde hat ein beachtliches Projekt in der Innsbrucker Innenstadt genommen. Das traditionsreiche Hotel Grauer Bär in der Universitätsstraße will die Bettenanzahl deutlich verringern, die freiwerdenden Flächen sollen für die Universität zur Verfügung gestellt werden. Die Mitglieder des Bausschusses haben sich nun einstimmig für die Auflage der notwendigen Änderung der Flächenwidmung ausgesprochen.