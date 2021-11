Umweltsünder in Wörgl auf frischer Tat ertappt

Wörgl – „Wer macht denn so etwas?“ Diese Frage taucht immer wieder auf, wenn Abfall – leider oft im Grünen – illegal entsorgt wird. In Wörgl könnte es in einem Fall nun eine Antwort darauf geben. An einem Sonntagnachmittag Mitte November beobachtete ein Spaziergänger nämlich, wie jemand einen schwarzen Müllsack aus dem Kofferraum seines Pkw hob und ihn über die Rendlbrücke in die Brixentaler Ache warf. Das Kennzeichen des Fahrzeugs war schnell notiert und die Polizei informiert.